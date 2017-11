O autor do ataque terrorista de terça-feira (31) em Nova York, que deixou oito mortos, é ligado ao Estado Islâmico, mas se radicalizou nos Estados Unidos, revelou nesta quarta-feira (1o.) o governador Andrew Cuomo.

O atacante deixou perto da caminhonete branca utilizada no crime um bilhete manuscrito em árabe declarando lealdade ao EI, informou o New York Times, que cita fontes policiais.

Poucas horas após o ataque que aconteceu em Manhattan, o presidente Donald Trump determinou o reforço do programa de controle de estrangeiros que tentam entrar no país.

Em um primeiro momento, Trump qualificou o agressor de "doente e perturbado", antes de citar o grupo Estado Islâmico: "não podemos permitir ao ISIS (grupo Estado Islâmico) retornar, ou entrar, em nosso país após o termos derrotado no Oriente Médio e em outros lugares. Basta!".

Sayfullo Saipov teria chegado aos Estados Unidos em 2010 e é residente de Nova Jersey (leste), onde alugou a caminhonete utilizada no atentado.

Ele tem visto de residência permanente (green card) e trabalhava como motorista do Uber, de acordo com o New York Times, acrescentando que já estava "sob o radar" da polícia.