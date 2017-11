Os preços do petróleo chegaram nesta segunda-feira nas transações europeias a níveis sem precedentes desde julho de 2015, impulsionados pela tensão na Arábia Saudita, depois de uma ampla operação anticorrupção no primeiro exportador mundial.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro valia 62,43 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, em alta de 36 centavos em relação ao fechamento de sexta.