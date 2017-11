O suposto líder americano de uma seita, suas quatro mulheres, uma concubina e outras 21 pessoas, incluindo menores, foram detidos no estado mexicano de Chihuahua durante uma operação derivada da investigação de três assassinatos - informou o Ministério Público regional no domingo.

As detenções aconteceram no município de Cuauhtémoc, um dos mais populosos de Chihuahua, na fronteira com os Estados Unidos. Aparentemente, eles viviam acompanhados de animais mortos, congelados e dissecados.