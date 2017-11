Saad Hariri, que anunciou neste sábado (4) sua demissão como primeiro-ministro libanês um ano após sua nomeação, mostra-se muito crítico com o movimento xiita Hezbollah e com seus aliados sírios e iranianos.

Dirigia a grande empresa construtora Oger, muito endividada atualmente, quando a família lhe pediu em abril de 2005 que assumisse o posto político do pai.

Liderou o governo libanês pela primeira vez entre 2009 e 2011, antes de voltar ao poder em novembro de 2016, com o objetivo de restabelecer sua proeminência na comunidade muçulmana sunita e contrabalançar o poder do Hezbollah xiita, o qual enfrentou durante toda sua carreira política.

Ele não conseguiu, porém, dominar o poderoso movimento, única formação libanesa que não deixou as armas ao fim da guerra civil (1975-1990).

"Sinto que minha vida está na mira", acrescentou, afirmando que o Líbano vive uma situação similar à de antes do assassinato de seu pai, opositor a Damasco, em um atentado em Beirute.

O primeiro-ministro demissionário acusa o governo sírio de ter planejado o atentado de seu pai e, em 2005, pediu a saída das tropas sírias do Líbano.

O Hezbollah, do qual cinco membros são acusados de envolvimento na morte de seu pai, apoia a Síria sem reservas.

As tropas sírias se retiraram do Líbano em abril de 2005, após 29 anos de presença, levando à vitória nas eleições legislativas da corrente hostil a Damasco, liderada por Hariri.

Em 2008, confrontos entre partidários do líder sunita e do movimento xiita estiveram a ponto de causar uma nova guerra civil no Líbano.