As autoridades russas anunciaram nesta sexta-feira (3) a abertura de uma investigação contra encarregados da empresa Progress, fabricante dos foguetes Soyuz, acusados de desviar somas equivalentes a 5,8 milhões de euros.

"Foram abertas duas investigações por abuso de autoridade" contra encarregados da Progress, instalada na região de Samara, no sudoeste da Rússia, informou em um comunicado o Comitê de Investigação russo, encarregado das principais investigações no país.

De acordo com os investigadores, a Progress fechou um acordo em 2010 com uma sociedade de responsabilidade limitada por mais de 1 bilhão de rublos (14,5 milhões de euros em valores atuais) para realizar trabalhos de reconstrução e modernização técnica no fabricante dos foguetes Soyuz.