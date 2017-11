O campo aberto pela Austrália na ilha de Manus, no Pacífico, para abrigar e tratar os casos dos solicitantes de asilo, foi fechado oficialmente na terça-feira, depois que o Tribunal Supremo de Papua-Nova Guiné decidiu que era inconstitucional.

Mas quase 600 pessoas se entrincheiraram no local, apesar do corte de água e energia elétrica, assim como da escassez de alimentos.

"No momento, centenas de homens nus estão ao meu redor. Estão famintos e debilitados", tuitou o iraniano Behruz Booshani, detido em Manus.

"Muitas pessoas não conseguem dormir porque estão com medo e fome".

A falta de medicamentos, especialmente para as pessoas que sofrem distúrbios mentais, aumentou a preocupação.

No campo, os migrantes "escavam o solo para tentar encontrar água", declarou o iraniano Behrouz Boochani em sua conta no Twitter.

"Os dias passam sem água nem eletricidade, e acredito que a tensão vá se agravar", disse à AFP Lam Nai Jit, representante do Acnur.

"A população local não foi preparada" para esta situação, disse. "Isso cria um entorno de alto risco para as duas partes", acrescentou.

Os refugiados temem ser desalojados à força do campo controlado desde quarta-feira pela Marinha de Papua Nova Guiné.

Três centros de "transição" foram inaugurados, mas de acordo com o ACNUR um ainda não está pronto e dois não possuem barreiras de segurança.

A Austrália tem uma política muito rígida com os migrantes que tentam alcançar a costa do país de forma irregular. Eles são confinados em campos em Manus ou Nauru.

Canberra não aceita nenhum refugiado do mar em seu território, nem sequer os que cumprem com os critério do direito ao asilo.