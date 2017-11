Um desertor norte-coreano declarou ao Congresso americano nesta quarta-feira (1) que uma rebelião em seu país poderia provocar o colapso do regime de Kim Jong-Un, ao mesmo tempo em que advertiu contra uma intervenção militar estrangeira.

"Embora na superfície Kim Jong-Un pareça ter consolidado seu poder através deste reino do terror, simultaneamente há mudanças grandes e inesperadas na Coreia do Norte", disse Thae Yong-Ho, um dos mais altos funcionários a desertar recentemente.

O ex-vice-embaixador no Reino Unido, que fugiu para a Coreia do Sul em 2016, explicou à comissão de Assuntos Exteriores da Câmara baixa americana que "o livre mercado está florescendo" na Coreia do Norte, prevendo que os norte-coreanos estão deixando de lado o sistema econômico estatal.