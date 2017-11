O político catalão e outros quatro membros de seu governo se entregaram às autoridades belgas no domingo, depois que a Justiça espanhola emitiu uma ordem europeia de busca e detenção para prendê-los após a declaração de independência nessa região do nordeste da Espanha.

Com a ida de Puigdemont para Bruxelas, a crise na Espanha chegou ao governo da Bélgica. O ministro belga do Interior, o nacionalista flamengo Jan Jambon, criticou ontem as atuações do Executivo espanhol de Mariano Rajoy.