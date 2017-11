Outros nove integrantes do governo destituído compareceram para depor nesta quinta-feira: a Procuradoria solicitou para oito deles prisão preventiva incondicional, enquanto o nono poderá evitar a prisão com o pagamento de fiança.

Na Audiência Nacional estavam convocados para depor nesta quinta-feira os 14 integrantes do governo catalão na qualidade de investigados por rebelião, sedição e desvio de fundos por seu papel na proclamação da república catalã em 27 de outubro, ao que o governo central de Mariano Rajoy respondeu com a destituição do Executivo catalão e a dissolução do Parlamento regional.