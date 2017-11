O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, anunciou neste sábado de maneira surpreendente sua renúncia ao cargo, acusando o Hezbollah e seu aliado Irã de "controle" no Líbano e citando ameaças contra sua vida.

"Anuncio minha demissão do posto de primeiro-ministro", declarou Hariri, que está na Arábia Saudita, em um discurso exibido pelo canal de notícias Al-Arabiya.

A renúncia, totalmente inesperada, acontece um ano depois de sua nomeação à frente do governo libanês, que conta com a participação do poderoso movimento armado xiita Hezbollah.

"Sinto que minha vida está no alvo", disse Hariri, antes de afirmar que o Líbano vive uma situação similar à registrada antes do assassinato de seu pai, o ex-premier Rafic Hariri, em 2005.

Quatro membros do Hezbollah são acusados por este assassinato, que deixou o Líbano em estado de choque.

O Hezbollah é um aliado chave do regime de Bashar al-Assad na guerra na vizinha Síria. Tem o apoio de Teerã e é o único partido libanês que não entregou as armas ao fim da Guerra Civil no Líbano (1975-1990).

O grupo, um pesadelo para Israel, se nega a abandonar seu arsenal, principal ponto de discórdia no país.

"O Irã tem um controle no destino dos países da região [...]. O Hezbollah é o braço do Irã não apenas no Líbano, como também em outros países árabes", denunciou Hariri, próximo à Arábia Saudita.

"Nas últimas décadas, o Hezbollah impôs uma situação de fatos consumados com a força das armas", completou o primeiro-ministro demissionário, que leu o discurso em um escritório e ao lado de uma bandeira libanesa.

A guerra na Síria provocou ainda mais divisões no Líbano, dividido entre detratores e partidários do regime de Damasco. Hariri se opõe fervorosamente ao governo sírio.