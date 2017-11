O presidente da República da Islândia, Gudni Johannesson, pediu nesta quinta-feira (2) a Katrin Jakobsdottir, do Movimento Esquerda-Verdes, para formar um governo após as eleições legislativas de 28 de outubro, um processo incerto que pode durar semanas.

Portanto, deveria ser o líder das fileiras do Partido da Independência (conservador), que ganhou as eleições com 25,2% dos votos e obteve 16 assentos, à frente do Movimento Esquerda-Verdes (16,9% e 11 assentos).