O movimento governista Aliança País (AP) destituiu nesta terça-feira o presidente do Equador, Lenín Moreno, de sua direção, aprofundando a crise política no Equador.

A direção nacional da AP anunciou em um comunicado "a perda imediata de sua dignidade como Presidente do Movimento Aliança País do senhor Lenín Moreno Garcés".

No mesmo comunicado, a AP convida o ex-presidente Rafael Correa - hoje adversário declarado de Moreno - a acompanhar o processo de "reestruturação" do partido.

O movimento governista, que desde que Moreno chegou ao poder - em 24 de maio - está profundamente dividido entre partidários do presidente e de Correa, acusa o mandatário de governar com o programa da oposição e atentar contra "a unidade orgânica" do partido.