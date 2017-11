Um robô virtual, com a imagem de um menino de sete anos, recebeu neste sábado o status oficial de residente de um bairro do centro de Tóquio.

O menino, que recebeu o nome "Mirai", que significa futuro, não existe realmente, mas a inteligência inteligência artificial permite que tenha conversas através de textos com humanos, no aplicativo de mensagens LINE.

O bairro de Shibuya decidiu transformá-lo, sob o nome de Shibuya Mirai, no primeiro robô do Japão - e talvez do mundo - a receber uma identidade real.

Além de conversar, Mirai gosta de tirar fotos e modificar, de forma divertida, as selfies enviadas pelas pessoas com as quais o robô troca mensagens.

Um funcionário da administração do bairro explicou que Mirai ajudará a divulgar a região e também poderia permitir aos moradores uma comunicação com as autoridades por meio do envio de mensagens ao robô.