A polícia russa anunciou a detenção de 263 militantes que se reuniram neste domingo (5) no centro de Moscou para uma manifestação, não autorizada, contra o presidente Vladimir Putin. "Por violação da ordem pública no centro de Moscou, 263 pessoas foram detidas. Todas foram levadas para delegacias locais", informou a polícia moscovita em um comunicado.

A agência estatal de notícias TASS destacou que várias pessoas detidas estavam com facas e armas que disparam balas de borracha. As detenções aconteceram em Moscou e seus arredores.

O opositor Viacheslav Maltsev, que foi candidato nas eleições legislativas de 2016 e tem um canal de política no YouTube com muitos seguidores, havia convocado as manifestações neste domingo em toda Rússia. Ele pediu uma "revolução popular" e o fim imediato do poder de Vladimir Putin.

De acordo com a ONG russa OVD-Info, que monitora as detenções no país, 212 pessoas foram presas em Moscou e 25 em outras cinco cidades do país. Os policiais interpelaram, um a um, os manifestantes perto do Kremlin. Alguns agentes usavam capacetes e coletes à prova de balas.