O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira estar angustiado depois de uma série de atentados recentes no mundo, incluindo o de terça-feira em Nova York, no qual morreram oito pessoas, cinco delas argentinas.

"Estou angustiado com os ataques terroristas destes últimos dias na Somália, no Afeganistão e pelo de ontem, em Nova York", afirmou o Papa ante os fiéis durante a oração do Ângelus.