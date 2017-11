Depois de meio século da falida luta armada, a Farc disputará abertamente os seus primeiros votos na Colômbia. Um ex-chefe com problemas de saúde, um ex-seminarista e um comunista com deficiência visual são as apostas da ex-guerrilha para 2018.

Com 58 anos, Londoño é um admirador do falecido Hugo Chávez e combateu desde os 17 anos o Estado colombiano escondido no que descreve como o "mundo da selva, do marasmo e dos rios".