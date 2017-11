No lugar do anteriormente proposto, a organização emitiu um comunicado que pede o fim dos distúrbios, pleno acesso ao estado de Rakine e o retorno de centenas de milhares de muçulmanos rohingyas refugiados em Bangladesh.

No último mês, a França e o Reino Unido apresentaram um possível rascunho, mas fontes diplomáticas afirmam que a China, aliada de Mianmar e com poder de veto no Conselho de Segurança, ressaltou que a resolução não é a resposta correta perante a crise.