O grupo Estado Islâmico (EI) executou 741 civis durante a batalha de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, retomada em julho pelo exército iraquiano após nove meses de combates, informou nesta quinta-feira a ONU, que convida o governo do Iraque ao Tribunal Penal Internacional.

Mossul foi capturada pelos jihadistas do EI em 2014 e se transformou na capital do autoproclamado "califado" no Iraque.