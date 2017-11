Massacre chocou comunidade de cerca de 600 habitantes do interior do Texas SUZANNE CORDEIRO / AFP PHOTO

O atirador que disparou a esmo em uma igreja batista de Sutherland Springs, pequena comunidade rural no interior do Texas, matou pelo menos 26 pessoas e feriu outras 20 no domingo (5). O ataque chocou a população de cerca de 600 pessoas do município.

Confira o que se sabe até agora sobre a tragédia:

Como foi o ataque?

Testemunhas relataram que, pouco depois das 11h do domingo (6), o atirador, identificado pela imprensa norte-americana como Devin Patrick Kelley, 26 anos, estacionou em frente à igreja e começou a atirar, com um rifle militar, ainda de fora do templo. Após entrar, ele seguiu atirando contra os fiéis. Conforme relatos, ele vestia roupas militares pretas e colete à prova de balas.

Após efetuar os disparos, ele saiu do local e atirou contra moradores da região que se aproximaram. Um dos vizinhos chegou a trocar tiros e desarmá-lo. O vizinho armado e outro morador perseguiram Kelley até o condado vizinho de Guadalupe, onde o atirador bateu o carro. As autoridades o encontraram morto, mas ainda não se sabe se ele morreu na troca de tiros ou se suicidou-se. No veículo, foram encontradas outras armas. Não há informações sobre a motivação do ataque.

Quantas pessoas morreram?

Até agora, foram registrados 26 mortos, com idades variando entre cinco e 72 anos, e cerca de 20 feridos. A lista de vítimas fatais inclui várias crianças, uma grávida e seus três filhos e a filha de 14 anos do pastor da igreja. Vinte e três pessoas morreram dentro da igreja, duas no lado de fora e uma no hospital. Segundo a CNN, oito mortos eram de uma mesma família.

Quem era o atirador?

Embora ainda não tenha sido confirmado pelas autoridades, a imprensa norte-americana identificou o atirador como Devin Patrick Kelley, um ex-militar branco de 26 anos que foi dispensado da Aeronáutica em 2012 após ser condenado a 12 meses de prisão por atacar esposa e filhos.

Ele foi visto, em um posto de gasolina do outro lado da rua onde fica a igreja, com roupas pretas e um colete à prova de balas.

Qual foi a repercussão?

Em sua conta no twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou condolências aos cidadãos de Sutherland Springs: "Que Deus esteja com as pessoas de Sutherland Springs, Texas. O FBI e os policiais estão na cena. Eu estou monitorando a situação do Japão" . No entanto, ele descartou que a tragédia esteja relacionada ao acesso fácil a armas no país, o que é alvo de debates.

— Eu penso que a saúde mental é o problema aqui. Este era - baseado em informações preliminares - um indivíduo muito perturbado (...) Não é uma questão de armas — afirmou durante uma entrevista coletiva em Tóquio, primeira escala de sua viagem à Ásia.

Denunciando um "ato de ódio", o ex-presidente Barack Obama declarou: "Que Deus conceda a todos nós a sabedoria para perguntar que medidas concretas podemos tomar para reduzir a violência e as armas entre nós".

O governador do Texas, Greg Abbott, ofereceu suas condolências às famílias das vítimas. "Nossas orações vão para todos aqueles que foram afetados por esse ato demoníaco. Nossos agradecimentos às forças da ordem por sua resposta", tuitou Abbott, prometendo detalhes sobre o episódio "o mais rápido possível".