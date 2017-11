Um século depois da publicação da declaração do britânico Arthur Balfour, que abriu a via para a criação do Estado de Israel, um dos descendentes lamenta a aplicação "desequilibrada" do texto em detrimento dos palestinos.

Esta iniciativa britânica foi uma etapa importante no processo que levou à proclamação, em 1948, da independência do Estado de Israel, mas também ao deslocamento de 750.000 palestinos e décadas de conflito.

"Temos a sensação de que alguns líderes [desses grupos] não querem enriquecer a Palestina (...) porque as pessoas se sentiriam melhores e deixariam de ser tão agressivas" com Israel, aponta.

Na quinta-feira (2), Roderick Balfour participará com lorde Jacob Rothschild, um descendente do destinatário da carta de 1917, em um jantar em Lancaster House, em Londres, organizado para comemorar o centenário do documento e na presença do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e sua colega britânica, Theresa May.