Um ex-funcionário do teatro londrino Old Vic, do qual o ator americano Kevin Spacey foi diretor artístico durante 11 anos, se somou nesta quinta-feira (2) às recentes denúncias de assédio sexual contra o artista, e acusou o estabelecimento de ter feito vista grossa.

"Eu o vi passar a mão em homens em várias ocasiões em todo o tipo de situação (...), em seu apartamento de North Lambeth, em seu pub favorito, e inclusive no Old Vic", declarou este ex-funcionário sob anonimato ao jornal britânico The Guardian.

"Se aproveitava do fato de ser uma grande estrela. Tocava os homens entre as pernas, fazendo rapidamente para que não pudessem se afastar de seu caminho", explicou.

"O que me incomoda é a hipocrisia de lugares como o Old Vic que agora afirmam que não sabiam de nada", continuou.

Rebecca Gooden, bolsista no Old Vic em 2010, contou ao The Guardian que as histórias sobre o comportamento de Spacey, de 58 anos, eram muito conhecidas no teatro dirigido pelo ator entre 2004 e 2015.

Segundo contaram a ela, a administração do local negou candidaturas de vários jovens "bonitos" para algum posto depois que tiveram incidentes relacionados com Spacey.

"Havia uma piada recorrente sobre o tema. Me disseram que eu não tinha o direito de falar dele fora do teatro. O fato de que o teatro tenha escolhido alegar que não sabia de nada me enoja".

Contactado pela AFP, o Old Vic afirmou em um e-mail que "não está atualmente em condições de comentar o que poderia ter acontecido no passado".

O teatro disse ter criado na terça-feira um e-mail (confidential@oldvictheatre.com) para onde as pessoas podem enviar queixas a respeito de um possível comportamento inapropriado de Spacey.

"Desde que abrimos essa linha de comunicação confidencial, comprovamos a grande vantagem desta nova política de abertura e compartilhamento seguro de informação. Ajudamos, apoiamos e estimulamos a importante troca cultural iniciada na indústria", acrescentou o Old Vic.

Spacey, que ganhou dois prêmios Oscar, está no olho do furacão desde que o ator Anthony Rapp, de 46 anos, o acusou de tentar agredi-lo sexualmente quando tinha apenas 14 anos.

Na terça-feira, o barman inglês Daniel Beal o acusou no jornal The Sun de ter se exibido para ele em 2010 e de comprar o seu silêncio lhe presenteando com um relógio de luxo avaliado em cerca de 5.670 euros.