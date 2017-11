"E isso que os grandes símios estão entre as espécies de animais mais estudadas do mundo", comentou Erik Meijaard, da Universidade Nacional Australiana.

Os primeiros sinais da especificidade dos Tapanuli foram observados no esqueleto de um macho adulto, morto em 2013. Quando os cientistas examinaram o crânio e os dentes, encontraram alguns traços únicos, em comparação com outros orangotangos.

"Ficamos surpresos ao ver que as características do crânio eram muito diferentes do que conhecíamos até agora destes grandes símios", explica Matt Nowak, primatologista do Programa de Conservação de Orangotangos de Sumatra (SOCP).

Uma análise do genoma de 37 orangotangos realizado por investigadores da Universidade de Zurique revelou a história evolutiva destes símios, mostrando a separação há mais de três milhões de anos entre as populações de orangotangos de Batang Toru e as de Bornéu, no norte do lago Toba.