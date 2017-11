Pelo menos 23 corpos de imigrantes foram recuperados nesta sexta-feira (3), durante uma operação de resgate no Mediterrâneo - informou no Facebook a Eunavformed, operação naval europeia que acontece perto da costa líbia.

"Desde muito cedo, todas as unidades que participam da operação 'Sophia' se dedicam a socorrer pessoas", informou a Eunavformed no Facebook.

Segundo os dados do ministério do Interior italiano, 111.397 migrantes chegaram à Itália desde o começo do ano até 31 de outubro, 30% menos que no ano passado durante o mesmo período.