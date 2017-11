As residências ilegais da praia de Bagheria têm uma vista impressionante, mas são o símbolo da corrupção, o tema central das eleições regionais de domingo na Sicília, um ensaio geral das legislativas previstas para 2018.

O Movimento Cinco Estrelas (M5E), a formação antissistema liderada pelo comediante Bepe Grillo, e a direita do ex-chefe de governo Silvio Berlusconi, lideram as pesquisas eleitorais.

Mais atrás está o Partido Democrático (PD) de centro-esquerda, atualmente no poder, liderado pelo ex-primeiro-ministro Matteo Renzi.

Os chamados "grillinhos" do M5E surgem como possíveis vencedores na Sicília, um passo-chave para chegar ao poder no ano que vem nas eleições gerais, com o qual desintegrariam o tradicional sistema político italiano.