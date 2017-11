Uma fêmea de golfinho morreu em um aquário do Japão algumas semanas depois de superar o recorde nacional de ter vivido quatro décadas em cativeiro, informou um funcionário nesta quinta-feira (2).

Nana, um golfinho nariz-de-garrafa, com idade estimada em 47 anos, foi encontrada afogada na terça-feira no Aquário de Shimoda, em Shizuoka (centro), explicou Kiyoshi Sakamoto.

Sua morte ocorreu menos de um mês depois de Nana completar 42 anos e dez meses sob cuidados humanos, batendo o recorde anterior, que pertenceu a um golfinho do Kamogawa Sea World, no sudeste de Tóquio.

No mês passado, Nana chamou a atenção da mídia com a façanha, teve o recorde reconhecido com um prêmio e um certificado especial de residente da cidade de Shimoda.