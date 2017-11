Milhares de pessoas protestavam neste sábado em Bonn para pedir ações mais contundentes contra o aquecimento global, começando pelo final do uso do carvão como combustível, a dois dias da conferência da ONU sobre o clima.

Com frases como "sim à justiça climática, não ao carvão!", os manifestantes começaram a marchar pelo centro da ex-capital federal alemã com destino aos arredores do local onde acontecerá a COP23, às margens do Reno.