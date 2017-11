A Grã-Bretanha rejeitou nesta sexta-feira a proposta da Rússia de impor condições para a prorrogação do painel dirigido pela ONU para identificar os responsáveis por um ataque com armas químicas na Síria.

Os Estados Unidos têm um projeto de resolução no Conselho de Segurança para prorrogar, por dois anos, o grupo de especialistas das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), e acusam o governo sírio de estar por trás do ataque com gás sarin.