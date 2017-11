O ex-diretor do FBI James Comey mostra mordacidade com o presidente Donald Trump em um livro de sua autoria que sairá à venda em maio de 2018, informou a editora Flatiron Books nesta quinta-feira (2).

Intitulado "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership", Comey aponta contra o presidente que lhe exigiu lealdade, mas o demitiu em maio por conta do rumo que estava tomando a investigação do FBI sobre o suposto conluio de sua equipe de campanha com a Rússia para favorecer a sua vitória nas eleições de 2016.