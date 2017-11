Segundo a Sky News, o incidente aconteceu perto de Old Vic, o teatro do qual Spacey foi diretor artístico de 2004 a 2015.

Na véspera, um ex-funcionário do teatro londrino acusou o estabelecimento de ter feito vista grossa às atitudes de Spacey.

"Eu o vi passar a mão em homens em várias ocasiões em todo o tipo de situação (...), em seu apartamento de North Lambeth, em seu pub favorito, e inclusive no Old Vic", declarou este ex-funcionário sob anonimato ao jornal britânico The Guardian.