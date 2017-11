A justiça ordenou a prisão preventiva do empresário e filantropo turco Osman Kavala, detido há duas semanas, à espera de seu julgamento por suposto vínculo com a tentativa de golpe de Estado na Turquia em julho de 2016, informou a agência estatal Anadolu.

Mas as acusações podem mudar na ata final do processo. A redação do documento pode demorar meses.