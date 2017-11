A Justiça espanhola decretou nesta quinta-feira (2) a prisão provisória de oito membros do governo catalão destituído, suspeitos de sedição e rebelião, e em breve pode pedir à Bélgica a prisão do presidente independentista Carles Puigdemont.

"Todas as questões humanitárias foram totalmente ignoradas na resolução, que estava certamente preparada ou premeditada e que nós denunciaremos onde for preciso", disse o advogado de Junqueras e dos outros processados, Andreu Van den Eynde.

Na Audiência Nacional, um alto tribunal encarregado de casos complexos, foram convocados os 14 membros do governo catalão deposto e, no Supremo Tribunal, seis deputados catalães, entre eles a presidente do Parlamento que aprovou a proclamação de independência, Carme Forcadell.

Os 20 (14 integrantes do governo e seis do Parlamento) foram convocados na qualidade de investigados por rebelião, sedição e malversação de fundos por seu papel na proclamação da República catalã em 27 de outubro, à qual o governo central de Rajoy respondeu com a destituição do Executivo catalão e a dissolução do Parlamento.