O exército israelense publicou nesta sexta-feira um comunicado incomum de apoio a uma localidade do Golã sírio controlada pelas forças do presidente Bashar Al Assad e atacado nesta sexta-feira por extremistas.

O exército disse estar disposto a evitar que a localidade de Hader seja atacada ou ocupada, dentro de seu compromisso com a população drusa, majoritária no local, indicou o porta-voz do exército, general de brigada Ronen Manelis.