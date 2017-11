O museu do Louvre de Abu Dhabi anunciou nesta quarta-feira (1) que vai expor objetos milenares procedentes de instituições do Oriente Médio, além de sua coleção permanente e de obras emprestadas por museus franceses.

O Louvre Abu Dhabi será inaugurado oficialmente em 8 de novembro com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, e abrirá as portas ao público três dias depois.