O movimento islamita Hamas, no poder na Faixa de Gaza, cedeu nesta quarta-feira à Autoridade Palestina o controle do ponto de passagem entre o território palestino e o Egito.

O ministro de Fronteiras da Autoridade Palestina, Nazmi Mouhanna, e seu colega do Hamas assinaram o acordo de transferência de responsabilidade, que faz parte do acordo de reconciliação concluído em 12 de outubro pelo Hamas e o Al-Fatah, as duas principais forças palestinas.

Em uma cerimônia oficial, Muhana assumiu formalmente o controle dos pontos fronteiriços de Rafah, com o Egito, e de Kerem Shalom, com Israel.

No terminal de Rafah, na fronteira com o Egito, bandeiras palestinas e egípcias foram hasteadas ao lado de grandes fotos dos presidentes palestino e egípcio, Mahmud Abbas e Abdel Fattah al-Sisi.

O Hamas assumiu o poder na Faixa de Gaza em junho de 2017, após confrontos com os integrantes do Al-Fatah, seu rival político dirigido por Abbas.

As principais facções palestinas se reunirão no Cairo no final do mês para negociar a formação de um governo de unidade.