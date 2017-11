O movimento islamita Hamas, no poder na Faixa de Gaza, cedeu nesta quarta-feira à Autoridade Palestina o controle do ponto de passagem entre o território palestino e o Egito.

O ministro de Fronteiras da Autoridade Palestina, Nazmi Mouhanna, e seu colega do Hamas assinaram nesta quarta-feira o acordo que permite a transferência de responsabilidade, que faz parte do acordo de reconciliação concluído em 12 de outubro por Hamas e Al-Fatah, as duas principais forças palestinas.