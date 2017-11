"Os homens fazem todo o possível para declarar e fazer guerra e, no final, destroem a si mesmos", comentou, citando as palavras de uma idosa japonesa em frente às ruínas de Hiroshima, devastada pela bomba nuclear.

"Se hoje é um dia de esperança, também é de lágrimas. Lágrimas como as que derramaram as esposas e as mães durante os conflitos mundiais depois de receberem uma carta com a trágica frase: 'senhora, tenho a honra de informar que seu marido foi declarado herói da pátria'", acrescentou.