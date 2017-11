Eleito deputado pela primeira vez em 2010, Williamson era até agora o responsável por administrar o respeito à disciplina do voto parlamentar no Partido Conservador.

Peso pesado do governo e próximo à primeira-ministra Theresa May, Fallon renunciou na quarta-feira à noite. Ele foi acusado de ter colocado a mão no joelho de uma jornalista durante um jantar do congresso do Partido Conservador em 2002.