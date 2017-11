As forças iraquianas entraram nesta sexta-feira em Al-Qaim, centro do último reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque, anunciaram comandantes do exército.

Divisões do exército e das forças antiterroristas "iniciaram o ataque no centro de Al-Qaim", afirmou à AFP o general Nomane al-Zobai, comandante da 7ª Divisão do exército iraquiano.

Antes, a artilharia e a aviação da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos bombardearam as posições jihadistas nesta cidade localizada a 10 km da fronteira com a Síria, onde o EI também perde posições.

O bairro de Gaza foi o primeiro a cair nas mãos das forças iraquianas, afirmou um oficial à AFP.

"As unidades antiterroristas e os combatentes tribais liberaram Gaza após combates violentos", afirmou a fonte.

"Vários terroristas morreram e outros recuaram no centro de Al-Qaim", afirmou.

Os extremistas "incendiaram casas de civis no bairro de Gaza, sudoeste de Al-Qaim, para dificultar a visibilidade dos aviões", afirmaram as Unidades de Mobilização Popular (UMP), que participam na ofensiva.

Muitos jihadistas e suas famílias fogem para Bukamal, na Síria, de acordo com as UMP.

As forças iraquianas iniciaram há uma semana uma batalha para recuperar a região de Al-Qaim, onde estavam 1.500 extremistas.

Este é o "último grande combate" contra o califado proclamado pelo Estado Islâmico (EI) em 2014, de acordo com a coalizão internacional liderada por Washington.

O objetivo é estrangular o EI em seu último reduto, no vale médio do Eufrates, da província síria de Deir Ezzor até Al-Qaim no Iraque.

A região de Al-Qaim tem 150.000 habitantes - 50.000 deles na cidade - que pertencem a algumas importantes tribos sunitas.

