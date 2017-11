Em 24 horas, o EI perdeu dois importantes redutos: Al-Qaim, no Iraque, e Deir Ezzor, na Síria, as últimas cidades-chave que controlava nos dois países.

"No leste da Síria, o EI apenas mantém Abu Kamal e cerca de 30 povoados em ambas as margens do rio Eufrates", explica à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).