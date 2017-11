A agência de classificação Fitch disse nesta sexta-feira (3) que cortou a avaliação da dívida externa da Venezuela, após o governo pedir uma reunião com credores para renegociar uma dívida de 50 bilhões de dólares.

Fitch reduziu de "C" a "CC", com base no anúncio e "em pagamentos prévios", que "tornam uma moratória muito provável", disse a empresa em nota.