Teodorín, filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, vai apelar da decisão da Justiça francesa que o condenou por ter acumulado, de maneira fraudulenta, um vultoso patrimônio na França - disse seu advogado nesta sexta-feira (3).

O recurso contra a condenação pronunciada no final de outubro - três anos de prisão com possibilidade de sursis e 30 milhões de euros de multa - foi apresentado hoje, relatou seu advogado, Emmanuel Marsigny, em conversa com a AFP.