Em 25 de janeiro de 2006, participando pela primeira vez do processo eleitoral, o Hamas saiu vitorioso das urnas nas eleições legislativas, após dez anos de hegemonia do Fatah.

Em janeiro-fevereiro de 2007 e, depois, em maio, partidários do Fatah e do Hamas se opõem em sangrentos confrontos.

No dia seguinte, o Hamas persegue as forças fiéis ao Fatah nesse território. Abbas denuncia um golpe de Estado militar.

Em 7 de janeiro de 2012, os dois movimentos assinam um acordo sobre a libertação dos detidos. Em fevereiro, chegam a um entendimento para confiar a Abbas a direção do governo de transição. Contestado no núcleo do Hamas, essa decisão não sai do papel.