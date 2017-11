As famílias partiram na quarta-feira de Rosário, 300 km ao norte de Buenos Aires, e empreenderam um voo após uma escala na capital argentina onde realizaram as validações necessárias e partiram para Nova York, onde eram aguardados nesta quinta.

O cônsul argentino em Nova York, Mateo Estremé, disse à agência oficial Telam que a delegação diplomática "trabalha em conjunto com as autoridades americanas, com o necrotério e coordenando com os familiares a repatriação" dos corpos de Hernán Mendoza (48 anos), Diego Angelini (48), Alejandro Pagnucco (49), Ariel Erlij (48) e Hernán Ferruchi (48), as vítimas fatais.