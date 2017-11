Karmah, Iraque – Depois que o Estado Islâmico (EI) foi finalmente expulso da cidade central iraquiana de Karmah, no ano passado, Sirhan Sallom voltou para casa e a encontrou destruída.

Desde então o septuagenário espera, em vão, por ajuda. No sistema profundamente sectário do Iraque, ele não tem muitas expectativas em relação ao governo dominado por xiitas em Bagdá, mas está revoltado porque nenhum político sunita, local ou nacional, saiu em socorro desta cidade sunita.

"Esses políticos sunitas... eu achava que iam nos ajudar, mas são uns inúteis", disse ele.

Quatorze anos depois que a invasão americana acabou com décadas do domínio sunita no Iraque, essa população luta para recuperar sua relevância e influência. Depois que foram expulsos de empregos públicos e de cargos militares pelo governo pós-Saddam Hussein, sua impotência e revolta deram origem aos movimentos como a al-Qaeda iraquiana e o Estado Islâmico.

Agora que esses militantes estão sendo expulsos da pátria sunita, o modo no qual o governo responde aos que tentam reconstruir suas vidas provavelmente terá consequências em longo prazo para a estabilidade e a segurança do país.

Mais de 3 milhões de iraquianos, a grande maioria sunita, continuam desabrigados após três anos de ocupação e batalhas contra o EI. Outros 2,3 milhões voltaram. Agora que cidades como Karmah aguardam reconstrução, os líderes sunitas não receberam muita ajuda do governo central, basicamente sem dinheiro e mais focado em combater militantes – e, mais recentemente, os curdos.

Desde 2003, os sunitas, que compõem cerca de um quarto da população, perderam espaço para xiitas e curdos, ambos brutalmente reprimidos pela elite sunita minoritária sob Saddam. Com o governo do Iraque agora controlado por xiitas, e os curdos controlando sua própria área autônoma no norte, os sunitas estão em uma terra de ninguém, politicamente falando.

Quando Haider al-Abadi se tornou primeiro-ministro, em 2014, havia grandes expectativas de que conseguiria superar o governo sectário divisionista de seu antecessor, Nouri al-Maliki, e que ganharia a confiança dos sunitas.

Só que, em vez disso, segundo líderes da facção, ele os abandonou, preocupando-se mais em forjar laços mais estreitos com o Irã, governado por uma teocracia xiita linha-dura. Agora, o país vizinho exerce uma enorme influência sobre a economia, os militares e o governo do Iraque.

Hamid al-Mutlaq, que representa Karmah no Parlamento, disse que o governo estava mais focado em trabalhar com o Irã e suas milícias xiitas armadas do que ajudar os sunitas na reconstrução.

"Nós fomos postos de lado agora, somos um povo completamente marginalizado. E está piorando a cada dia", disse ele.

O poder dos políticos sunitas foi drasticamente diminuído pelo acordo de compartilhamento do poder adotado após a invasão americana. Segundo essa fórmula, o posto de primeiro-ministro, juntamente com os Ministérios do Interior e de Relações Internacionais, ficou com os xiitas. Os curdos ganharam a presidência e o Ministério das Finanças. O presidente do Parlamento e o ministro da Defesa seriam árabes sunitas, mas o primeiro-ministro é o comandante-chefe, e os xiitas que controlam o exército e lideram milícias também exercem influência significativa.

As milícias xiitas iranianas são parte das Forças Armadas do Iraque e lutaram contra o EI, que havia ocupado cerca de um terço do território iraquiano em 2014. Elas foram acusadas de atrocidades contra civis sunitas, e sua presença perto de áreas dessa população deixa muitos moradores alarmados.

Os curdos têm seu próprio exército, também conhecido como peshmerga. Já os sunitas não têm nenhuma força armada nacional, só as milícias tribais misturadas às forças de segurança iraquianas para lutar contra os militantes.

Alguns políticos defendem a ideia de uma região autônoma, mas essas propostas estão paradas em meio a disputas partidárias.

"Os sunitas não têm uma liderança unificada. E seus políticos parecem se preocupar apenas com interesses pessoais", disse Wathiq al-Hashimi, chefe do Grupo Iraquiano de Estudos Estratégicos, uma organização de pesquisa independente em Bagdá.

No Parlamento, o bloco liderado por sunitas tem 78 cadeiras, mais ou menos proporcional à sua população, mas que é sufocado pelo bloco xiita, com 182. O bloco de curdos tem 65. O Parlamento está cada vez mais influenciado pelo Irã, envolvido em uma luta de poder regional com países sunitas liderados pela Arábia Saudita.

Os sunitas poderiam sofrer prejuízos políticos em abril, caso centenas de milhares de desabrigados estiverem incapacitados de votar. Se a populista linha-dura xiita prevalecer, alguns fundos de reconstrução podem acabar indo para regiões xiitas pobres, ao invés das áreas sunitas libertadas.

A era pós-Saddam se revelou desastrosa para muitos sunitas. Após 2003, um programa para erradicar o Partido Ba'ath retirou centenas de milhares de soldados e funcionários públicos de seus cargos, incluindo médicos e professores. Muitos dos oficiais afastados do Exército se juntaram à insurgência da Al-Qaeda contra as forças dos EUA, embora tribos sunitas mais tarde tenham ajudado a expulsar os militantes do Despertar Sunita.

No governo de al-Maliki, que foi primeiro-ministro de 2006 a 2014, muitos sunitas que haviam recuperado seus empregos foram afastados das Forças /armadas e do governo, alguns pela segunda vez. O ressentimento crescente ajudou a estimular o surgimento do EI e permitiu que seus combatentes controlassem vilas e cidades sunitas em 2014 com relativa facilidade.

Os militantes prometeram uma nova era de dominação sunita, conseguindo amplo apoio dessa população marginalizada, mas, quando esse objetivo não foi alcançado e um reino do terror foi imposto, muitos se voltaram contra eles.

Agora, cidades como Karmah, onde a princípio os moradores receberam bem os militantes, se sentem abandonadas por seus políticos. Com uma população de cerca de 95 mil habitantes, ela foi libertada em maio de 2016. As Nações Unidas forneceram algum auxílio, reconstruindo escolas e fazendo reparos de emergência na infraestrutura.

Porém, na cidade, o único sinal da agência iraquiana encarregada de reconstruir áreas liberadas é o início das obras em cinco escolas. O farmacêutico sunita Mustafa al-Hiti, que dirige a agência, disse que apenas US$140 milhões haviam sido alocados por Bagdá este ano para a reconstrução de todas as áreas que estavam sob o controle do EI. Ele estima os custos totais desse trabalho em mais de US$100 bilhões.

Al-Hiti disse que os doadores internacionais tinham alocado bilhões de dólares, mas grande parte desse dinheiro foi brecado por auditorias, em meio à preocupação dos doadores com a reputação de corrupção do Iraque.

Então, Sallom está reconstruindo sua casa em Karmah usando suas economias e a ajuda de seu filho, Ali Sirhan. Perguntei se Sirhan, de 44 anos, acreditava que os políticos sunitas em breve ofereceriam ajuda.

"Ajuda? Pode esquecer. Eles não vêm nem visitar, mesmo que seja só para dizer 'Deus te ajude'."