De acordo com o Centro Russo para a Reconciliação das Partes em Conflito, a situação humanitária é muito difícil na região de At Tanf, na fronteira entre a Jordânia e a Síria, onde está instalada uma guarnição da coalizão internacional liderada por Washington.

"As ações do Exército americano e da chamada 'coalizão internacional' são uma violação flagrante do direito humanitário e podem ser qualificadas como crimes de guerra", continua o comunicado.

A faixa de 55 quilômetros mencionada pelo Exército russo é, na realidade, a zona de distensão acertada com ele em torno da guarnição de At Tanf para evitar choques acidentais entre as forças russas e as americanas, afirmou o porta-voz do Pentágono, Eric Pahon.