O Exército russo, que intervém na Síria em apoio às forças do governo, declarou nesta sexta-feira que os Estados Unidos impedem que os refugiados sírios recebam ajuda humanitária, considerando que isso é pode ser considerado "crime de guerra".

De acordo com o "Centro russo para a reconciliação das partes em conflito", a situação humanitária é muito difícil na região de At Tanf, na fronteira entre a Jordânia e a Síria, onde está instalada uma guarnição da coalizão internacional liderada por Washington.

"O mais urgente é a situação humanitária na região de At Tanf, devido aos Estados Unidos, que implantou ilegalmente uma base militar e proíbe uma aproximação a menos de 55 quilômetros, privando dezenas de milhares de refugiados da possibilidade de receber ajuda humanitária", disse em um comunicado.

"As ações do exército americano e da chamada 'coalizão internacional' são uma violação flagrante do direito humanitário e podem ser qualificadas como crimes de guerra", continua o comunicado.