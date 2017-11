A informação ainda não foi confirmada por fonte oficial, mas a imprensa oficial síria havia anunciado o registro de um importante avanço do exército nesta cidade do leste do país, capital de uma rica província petroleira, fronteiriça com o Iraque.

"As forças do regime e seus aliados [...], com o apoio da aviação russa, retomaram o controle total da cidade de Deir Ezzor", informou o OSDH, com sede no Reino Unido.