O índice de desemprego nos Estados Unidos caiu em outubro ao menor nível em 17 anos, ao mesmo tempo que aumentou a criação de postos de trabalho, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (3).

A criação líquida de postos de trabalho saltou a 261.000 com a reabertura de empresas, após o impacto dos furacões no sul do país, que afetaram a criação de empregos em setembro.