A autoridade migratória dos Estados Unidos libertou nesta sexta-feira a menina mexicana de 10 anos com paralisia cerebral detida para deportação, informou a União Americana de Direitos Civis (ACLU).

Rosa María Hernández "está finalmente livre". "Estamos encantados de que agora possa se recuperar, cercada por amor e pelo apoio de sua família", disse Michael Tan, advogado da ACLU. "Apesar do nosso alívio, a decisão da patrulha de fronteira contra uma menina em um hospital infantil não tem desculpa".

Hernández sofre de paralisia cerebral, uma doença do desenvolvimento do cérebro que afeta o movimento do corpo e o controle sobre os músculos.