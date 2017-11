Os Estados Unidos e a Turquia anunciaram nesta segunda-feira (6) que retomaram de forma parcial seus respectivos serviços de entrega de vistos, interrompidos há um mês após a prisão de um funcionário local do consulado americano em Istambul.

A suspensão dos serviços de vistos, uma medida sem precedentes, exacerbou as tensões entre os dois aliados na Otan, já difíceis desde o fracassado golpe de Estado na Turquia em julho de 2016.

Pouco depois, a embaixada turca em Washington publicou um anúncio semelhante na sua conta no Twitter.

As relações entre a Turquia e os Estados Unidos foram ainda mais fragilizadas pelo indiciamento por "espionagem", no início de outubro, de um funcionário turco do consulado americano em Istambul.